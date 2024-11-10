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Трамп собрался разорвать связи России с Китаем и КНДР

Источник:
The Hill
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Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен ослабить отношения между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, пишет американская газета The Hill со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Трамп, используя «свое фирменное сочетание воинственных угроз и дружеских отношений», собрался «разрушить углубляющиеся связи между противниками США», рассказали источники.

Эта группа стран на Западе получила название «ось агрессоров» или CRINK (от английских названий Китая, России, Ирана и КНДР). Они имеют разные интересами, но едины в стремлении «противостоять американскому господству на мировой арене», считают эксперты.

«Отношения между этими игроками глубже и прочнее, чем многие думают. Они вероятно, захотят добиться уступок от США, но не менять коренным образом масштабы сотрудничества друг с другом», — сказал The Hill сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор.

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