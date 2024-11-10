Трамп собрался разорвать связи России с Китаем и КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в
должность намерен ослабить отношения между Россией, Китаем, КНДР и Ираном,
пишет американская газета The Hill со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Трамп, используя «свое фирменное сочетание воинственных
угроз и дружеских отношений», собрался «разрушить углубляющиеся связи между
противниками США», рассказали источники.
Эта группа стран на Западе получила название «ось
агрессоров» или CRINK (от английских названий Китая, России, Ирана и КНДР). Они
имеют разные интересами, но едины в стремлении «противостоять
американскому господству на мировой арене», считают эксперты.
«Отношения между этими игроками глубже и прочнее, чем многие
думают. Они вероятно, захотят добиться уступок от США, но не менять
коренным образом масштабы сотрудничества друг с другом», — сказал The Hill сотрудник
Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор.