Распродажа 11.11 откроет сезон предновогодних скидок, 11 ноября 2024 года все крупные маркетплейсы обещают самые выгодные предложения. Когда начнется главная распродажа на Ozon, Wildberries, AliExpress и «Яндекс Маркет»? И что лучше купить?

Традиционно распродажа 11.11 начинается 11 ноября в 11.00 часов по московскому времени и длится два дня. Однако в последние годы маркетплейсы сдвигают даты, чтобы товары со скидками стали доступны покупателям как можно раньше.

Когда начнется распродажа на AliExpress

Китайская площадка в 2013 году первой провела распродажу 11.11, которую затем подхватили в России. В 2024 году на AliExpress распродажа 11.11 пройдет с 11 по 18 ноября, однако предварительный этап уже стартовал.

Сейчас все желающие могут поучаствовать в игре «Драконополия». За выполнение заданий в ней выдаются звезды, которые можно обменять на скидочные купоны. На странице «Супербренды» можно караулить скидки на новинки популярных брендов.

Распродажа 11.11 на AliExpress Фото: © скриншот AliExpress

В «Час выгоды» цены на товары упадут еще ниже — 11 ноября дополнительные скидки будут доступны в 11.00, 15.00 и 18.00 по московскому времени. С 12 по 18 ноября выгодные цены станут доступны в 11.00 и 15.00.

Что покупать: несмотря на падение популярности AliExpress, китайская площадка остается местом, где всегда можно найти полезную мелочевку, недоступную на российских маркетплейсах. Также здесь выгодно покупать электронику китайских брендов.

Когда начнется распродажа на OZON

Маркетплейс запустил распродажу 11.11 уже 1 ноября. Скидки будут актуальны до 14 ноября. Все участвующие в акции товары собраны на отдельной странице распродажи, при этом на некоторые скидки плавающие, что в теории позволяет «поймать» самые выгодные.

С 8 ноября на OZON начнут действовать специальные часы продажи по «вау-ценам». Маркетплейс также покажет самые привлекательные предложения к этому часу в отдельном блоке «Топ-выгода».

Распродажа 11.11 на Ozon Фото: © скриншот Ozon

Что покупать: традиционно на этой площадке самый большой выбор электроники и бытовой техники. На OZON много китайских продавцов, у которых цена значительно ниже, чем на AliExpress. Но стоит помнить, что доставка из Китая в среднем занимает месяц.

Когда начнется распродажа на Wildberries

Здесь распродажа 11.11 также стартовала с 1 ноября и продлится до 14 ноября. В акции участвуют «миллионы товаров» самых разных категорий, уверяет маркетплейс, при этом на ряд позиций обещают скидки до 90%.

Все товары акции собраны на отдельной странице и помечены логотипом «11.11». Отдельный блок посвящен «Героям распродажи» — в нем представлены товары с максимальными скидками. Этот блок динамический, его состав регулярно меняется.

Распродажа 11.11 на Wildberries Фото: © скриншот Wildberries

Что покупать: Wildberries обещает скидки до 80% на одежду и обувь, до 70% — на товары для красоты и здоровья, до 50% — на детские товары, электронику и бытовую технику.

Когда начнется распродажа на «Яндекс Маркет»

Когда пройдет распродажа 11.11 на «Яндекс Маркет», тоже уже не секрет — основным этапом заявлен интервал с 8 по 11 ноября. Максимальные скидки и промокоды обещают с 11 по 14 ноября. Все товары со скидками традиционно собраны на специальной странице.

В рамках распродажи шопоголикам доступно «Колесо призов» — каждое его вращение стоит десять монеток, которые дают за совершение покупок. Также десять монет начисляется в начале каждой недели. При вращении выпадает скидочный купон или материальный приз.

Распродажа 11.11 на «Яндекс Маркет» Фото: © скриншот «Яндекс Маркет»

Что покупать: «Яндекс Маркет» предлагает один из самых удобных сервисов оплаты покупок частями — «Сплит». Например, можно найти рассрочку на 12 месяцев без переплаты. Такой вариант отлично подойдет для дорогостоящего товара — например, ноутбука или телевизора.

Зачем покупать на распродаже

Ноябрьская распродажа 11.11 предоставляет хороший шанс заблаговременно купить новогодние подарки по выгодным ценам. Но чтобы найти настоящие скидки, лучше заранее отложить нужные товары в корзину и отследить динамику стоимости на разных маркетплейсах.