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Новая доктрина дала России «ядерную опцию»

Источник:
«Интерфакс»
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Обновленная ядерная доктрина дала России возможность обращения к «ядерной опции» при нарастании острого кризиса в отношениях с Западом, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, изменения «Основ госполитики в области ядерного сдерживания» имеют непосредственное отношение к текущей фазе острейшего кризиса в отношениях России с США, НАТО и Западом в целом.

Президент Владимир Путин в конце сентября заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений, в частности, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание.

Также дополняется перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Фактически, речь идет о расширении сценариев, при которых российские власти оставляют за собой право применить ядерное оружие.

Так, Россия подтверждает свое право применить ядерное оружие против неядерной страны, если та нападет на нее при содействии какой-либо ядерной державы.

Теоретически, это применимо к вторжению ВСУ в Курскую область, поскольку эти действия осуществляются при поддержке ядерных держав — США, Франции и Великобритании.

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Политика #Россия #Оружие
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