Украину назвали «первой жертвой» Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет стараться разрешить конфликт на Украине в ущерб интересам Киева, считает политический обозреватель британской газеты The Guardian Тимоти Гартон Эш.

Есть вероятность от 5 до 10%, что Трамп увеличит поддержку Украины, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к мирному соглашению, пишет Эш. «Но, есть вероятность в 90-95%, что он попытается закончить войну, навязав урегулирование Украине», — отмечает он.

По мнению Эша, Украина станет «первой жертвой» Трампа после его вступления на пост президента Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.