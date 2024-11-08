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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украину назвали «первой жертвой» Трампа

Источник:
The Guardian
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Избранный президент США Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет стараться разрешить конфликт на Украине в ущерб интересам Киева, считает политический обозреватель британской газеты The Guardian Тимоти Гартон Эш.

Есть вероятность от 5 до 10%, что Трамп увеличит поддержку Украины, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к мирному соглашению, пишет Эш. «Но, есть вероятность в 90-95%, что он попытается закончить войну, навязав урегулирование Украине», — отмечает он.

По мнению Эша, Украина станет «первой жертвой» Трампа после его вступления на пост президента Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.

mosquito__2010

с украины тоже пытаются бежать. на украине тоже ставят ловушки.