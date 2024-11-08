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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

Россия в свое время признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус, отметил Путин. Впоследствии Киев объявил о желании вступить в НАТО. Но ранее таких договоренностей не было, обратил внимание российский лидер.

Какие-либо добрососедские отношения с Украиной без ее нейтралитета трудно представить, считает президент. По его словам, Украине нужно не перемирие «на полчаса или полгода», а условия для долгосрочного урегулирования.

Россия настроена на создание таких условий, «чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством», а не использовалась в интересах третьих стран, подчеркнул Путин.

Он напомнил о законном решении жителей прежних украинских регионов присоединиться к России. «А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями», — указал президент.

«Все зависит от динамики происходящих событий», — добавил Путин.
Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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