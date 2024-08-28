Xiaomi выпустит бескнопочный смартфон

Компания Xiaomi разрабатывает необычный флагманский смартфон под кодовым названием «Zhuque». Согласно данным инсайдеров, устройство будет лишено физических кнопок.

Стандартный смартфон имеет несколько кнопок, которые позволяют включить или выключить гаджет, а также отрегулировать громкость. Пока неясно, как владельцы будущего флагмана Xiaomi будут управлять этими функциями.

Возможно, что Xiaomi внедрит управление жестами или сделает чувствительные к давлению области на боковых гранях. Кроме этого, смартфон без кнопок может использовать голосовое управление.

Новинка также получит камеру под экраном. Ожидается, что в качестве аппаратного «сердца» смартфон будет использовать новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4. Анонс устройства без физических кнопок ожидается в 2025 году.