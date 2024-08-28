НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi выпустит бескнопочный смартфон

Источник:
Smartprix.com
263 0

Компания Xiaomi разрабатывает необычный флагманский смартфон под кодовым названием «Zhuque». Согласно данным инсайдеров, устройство будет лишено физических кнопок.

Стандартный смартфон имеет несколько кнопок, которые позволяют включить или выключить гаджет, а также отрегулировать громкость. Пока неясно, как владельцы будущего флагмана Xiaomi будут управлять этими функциями.

Возможно, что Xiaomi внедрит управление жестами или сделает чувствительные к давлению области на боковых гранях. Кроме этого, смартфон без кнопок может использовать голосовое управление.

Новинка также получит камеру под экраном. Ожидается, что в качестве аппаратного «сердца» смартфон будет использовать новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4. Анонс устройства без физических кнопок ожидается в 2025 году.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Xiaomi выпустит смартфон с тройным экраном
Флагманские смартфоны Xiaomi оснастят нейросетью Google Gemini
Смартфоны Xiaomi получат функцию обнаружения скрытых камер
Xiaomi анонсировала флагманский смартфон в стиле Lamborghini
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
11240
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
10153
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
19414
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
775705
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
239734
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
19751
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
19620
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
997638
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
44080
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
41329
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Появилась новая версия гибели Пригожина
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...