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Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Артисты не должны получать более 1 миллиона рублей за выступление из государственных и муниципальных бюджетов — такой законопроект внесли в Госдуму депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Споры из-за гонораров артистов начались после выступления SHAMANa (Ярослава Дронова) на Дне города в Оренбурге, пострадавшем весной от разрушительного паводка. Ему заплатили 16,6 миллиона рублей. Депутат от КПРФ Нина Останина заявила, что такие траты выглядят «цинично».

Этот пример приводится в пояснительной записке к законопроекту. Также там упоминается гонорар Олега Газманова в 8,25 миллиона рублей.

Авторы инициативы указывают, что на плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджетов субъектов России снизятся с 13% до 11,5% от ВВП, а межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. Поэтому будет нецелесообразно тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта.

Законопроект предлагает установить предельную цену на услуги по организации и проведению концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий в размере не более 1 миллиона рублей. Сумма может быть увеличена на прогнозируемый уровень инфляции.

Изменения предложно внести в статью 19 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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