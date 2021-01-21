НАВЕРХ

Кокорин покинул футбольный «Спартак»

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Форвард футбольного «Спартака» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину», сообщается на сайте московского клуба.

Нападающий в ближайшее время улетит в Италию на медицинское обследование и подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года, отмечается в сообщении. Инсайдеры ранее утверждали, что Кокорин отправится во Флоренцию 22 января.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе прошлого года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провел десять матчей за клуб и отметился двумя голами, из-за чего нападающего стали критиковать болельщики.

«Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро. Итальянская команда в текущем розыгрыше занимает 18-е место в турнирной таблице, у нее 18 очков.

Еще по теме
Кокорин пойдет на понижение зарплаты в «Фиорентине»
Итальянский клуб заинтересовался Кокориным
Дзюба заразился коронавирусом
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил выровнять цены на жилье
•
Лукашенко потребовал принять в Белоруссии законы США
•
Оптовые цены на бензин рекордно подскочили
•
Меркель призвала освободить Навального
Подробности
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Цифровая медицина: что изменится в поликлиниках
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
13.01.2021 11:42
Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих
12.01.2021 15:52
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил выровнять цены на жилье
•
Лукашенко потребовал принять в Белоруссии законы США
•
Оптовые цены на бензин рекордно подскочили
•
Меркель призвала освободить Навального
О самом главном
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Меркель призвала освободить Навального
67
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
41
Советник Байдена потребовал освободить Навального
35
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
35