Кокорин покинул футбольный «Спартак»

Форвард футбольного «Спартака» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину», сообщается на сайте московского клуба.

Нападающий в ближайшее время улетит в Италию на медицинское обследование и подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года, отмечается в сообщении. Инсайдеры ранее утверждали, что Кокорин отправится во Флоренцию 22 января.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе прошлого года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провел десять матчей за клуб и отметился двумя голами, из-за чего нападающего стали критиковать болельщики.

«Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро. Итальянская команда в текущем розыгрыше занимает 18-е место в турнирной таблице, у нее 18 очков.