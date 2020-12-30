Подсчитан нанесенный Квятом ущерб команде «Формулы-1»

Подсчитан ущерб, нанесенный российским пилотом Даниилом Квятом команде «Формулы-1» Alpha Tauri, — это более 1 миллиона евро за повреждения болида во время гонок.

Аварии спортсмена обошлись австрийскому коллективу в 1,085 миллиона евро, подсчитало издание Formule1.nl. Именно столько пришлось потратить на ремонт болида Квята по итогам происшествий, в которых пилот поучаствовал в течение минувшего сезона.

Квят попал в три аварии. Самым дорогим ремонтом стало восстановление днища авто — 140 тысяч евро.

В общем рейтинге самых дорогих аварий на «Формуле-1» Квят занял восьмое место. Лидер — Ромен Грожан. Его происшествия обошлись команде Haas в 4,25 миллиона евро. В целом нанесенный ущерб болидам составил 20,8 миллиона евро.

Квят по итогам сезона потерял место в Alpha Tauri. Россиянина заменит японский пилот Юки Цунода.