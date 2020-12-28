РФС займется развитием футбола в Горном Алтае

Российский футбольный союз решил заняться развитием футбола в Республике Алтай – самым малочисленным регионом Сибири. Этим видом спорта здесь занимаются около трех тысяч человек.

Для этого в регионе будут открыты два новых отделения по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. На базе регионального центра РФС будет создан центр подготовки специалистов в футболе. В регионе появятся новые тренеры и судьи – в том числе первые для Республики Алтай тренеры с лицензией РФС/УЕФА и судьи всероссийской категории.

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К 2024 году в муниципальных образованиях региона появится не менее семи инфраструктурных объектов. Среди них – два малоформатных футбольных манежа с искусственным газоном, стадион вместимостью более 1500 мест, а также мини-футбольная площадка и полноразмерное поле с искусственным покрытием.

«Будет построено несколько крытых манежей, футбольных полей и площадок, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, будет повышена оплата труда для специалистов в области труда. Общеобразовательные учебные заведения региона получат возможность стать частью футбольных проектов всероссийского и республиканского масштаба», – заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, отметил, что видит в регионе большой потенциал для развития массового футбола. Строительство новых инфраструктурных объектов создаст больше возможностей для проведения соревнований и условия для дальнейшей популяризации футбола в регионе.

«Мы планируем развивать в республике и разновидности футбола. К 2024 году во всероссийских проектах «Мини-футбол в школу» и «Мини-футбол в вузы» суммарно будут участвовать более 50 команд региона. Еще одна важнейшая задача – развитие в Республике Алтай системы подготовки спортивного резерва. Для этого в регионе будут открываться новые футбольные секции, а лучшим спортивным школам республики будут присвоены статусы Регионального центра РФС и Детского футбольного центра», – сказал он.