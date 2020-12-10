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ФИФА указала России место

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация69 / 97

Сборная России завершила 2020 год на 39 месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), его последняя версия опубликована на сайте организации в четверг.

Сборная России проиграла последние шесть матчей. В ноябре команда вничью сыграла в контрольной встрече с Молдавии (0:0), а затем проиграла туркам (2:3) и сербам (0:5) в Лиге наций, не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.

Прошлый год российская команда завершила на 38-м месте мирового рейтинга. Лидером рейтинга по итогам 2020 года в третий раз подряд стала сборная Бельгии — соперник россиян по групповому этапу Евро-2020. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.

Сборная Англии, как и год назад, заняла четвертое место. Португалия поднялась с седьмого на пятое место, Испания – с восьмого на шестое, Аргентина – с девятого на седьмое. Сборная Уругвая опустилась с пятого на восьмое место. Мексика и Италия вошли в первую десятку, покинули топ-10 Хорватия и Колумбия.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.