ФИФА указала России место

Сборная России завершила 2020 год на 39 месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), его последняя версия опубликована на сайте организации в четверг.
Сборная России проиграла последние шесть матчей. В ноябре команда вничью сыграла в контрольной встрече с Молдавии (0:0), а затем проиграла туркам (2:3) и сербам (0:5) в Лиге наций, не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.
Прошлый год российская команда завершила на 38-м месте мирового рейтинга. Лидером рейтинга по итогам 2020 года в третий раз подряд стала сборная Бельгии — соперник россиян по групповому этапу Евро-2020. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.
Сборная Англии, как и год назад, заняла четвертое место. Португалия поднялась с седьмого на пятое место, Испания – с восьмого на шестое, Аргентина – с девятого на седьмое. Сборная Уругвая опустилась с пятого на восьмое место. Мексика и Италия вошли в первую десятку, покинули топ-10 Хорватия и Колумбия.
physxЧем ближе крах государства, тем безумнее её законы.
ERMOL33Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство
nicollaichГорби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.
лачиновКогда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...
CaRdanЯ почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.