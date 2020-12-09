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Арктический холод придет в Забайкалье в четверг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аномально-теплая погода, державшаяся в Забайкалье в последние дни, изменится. В четверг в регион придет холодный воздух с Арктического побережья, «уронив» дневные температуры, сообщил Забайкальский Гидрометцентр.

В четверг на территорию Забайкалья начнет поступать холодный воздух, ветер усилится до 20 метров в секунду. Произойдет понижение дневной температуры на 3-5 градусов. В пятницу снизятся ночные температуры, в большинстве районов температура ночью будет держаться в пределах 22–23 градусов мороза.

По северу столбик термометра опустится до минус 37. Днем в Забайкалье ожидается 13–18 градусов мороза. По северу будет холоднее — до минус 26 градусов.

«В выходные дни зима полностью вступит в свои права. В эти дни в Забайкалье ожидается морозная со слабым ветром погода», — сообщили синоптики.

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