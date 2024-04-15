Вильфанд сообщил о рекордной температуре десятый месяц подряд

Март стал десятым самым жарким месяцем подряд за всю историю наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные европейской программы по изучению климата Copernicus Climate Change Service.

«С июля 2023 года глобальная температура на 1,5 градуса выше доиндустриального периода», — сказал ТАСС Вильфанд, отметив, что это пороговое значение указано в Парижском соглашении по климату и должно рассчитываться за 10-20 лет. Хотя сейчас его превышение фиксируется несколько месяцев, это все равно «очень тревожный сигнал».

По его словам, «очень многие ученые пишут, что пороговое значение в 1,5 градуса до конца века становится все более труднодостижимым и уже нужно говорить только о пороге в 2 градуса».

Согласно данным, опубликованным на сайте «Коперникуса», март 2024 года был на 1,68 градуса теплее средней температуры марта в доиндустриальном периоде.