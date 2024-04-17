Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло

Аномальное тепло с температурами от 6 градусов выше климатической нормы прогнозируется в ближайшие дни практически во всех федеральных округах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Весна продвигается быстрыми темпами, действительно сильное повышение температуры в ряде регионов. Что касается Центрального федерального округа (ЦФО), в Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях в ближайшие три дня с 17 по 19 апреля температура будет на 6-9 градусов выше нормы, примерно 19-22 градуса тепла», — сказал ТАСС Вильфанд, отметив, что в Воронежской и Белгородской областях ожидается даже до плюс 26 градусов.

По его словам, в Приволжском федеральном округе (ПФО) до конца недели температура на 6-10 градусов выше нормы. В Татарстане — до плюс 26 градусов, а в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Саратовской областях — плюс 21-23 градуса, в Оренбургской области и в Башкортостане еще более заметное потепление, на 7-13 градусов температура будет выше нормы, от 20 до 27 градусов.

«На юге — это вообще чудо, в ближайшие два дня в Краснодарском крае, в самом Краснодаре плюс 30-32 градуса, температура выше нормы на 10-11 градусов», — отметил метеоролог. В Крыму температура приблизится к 30 градусам тепла. Аналогичная ситуация и в Ставрополье.

На юге Урала, это — Курганская область, юг Тюменской области, Челябинская область, будет на 7-12 градусов выше нормы до конца недели и температура плюс 19-26 градусов. «Аномальное тепло прогнозируется и в отдельных регионах Сибирского федерального округа, например, в Омской области температура на 5-10 градусов выше нормы», — сообщил Вильфанд

«Температура на 6-11 градусов выше нормы прогнозируется в некоторых регионах Дальневосточного Федерального округа, в частности, на Камчатке — до плюс 17 градусов, на юге Хабаровского края — до 21 градуса тепла, в Сахалинской области — до плюс 18 градусов, "это очень высокие температуры для востока нашей страны"», — заключил метеоролог.