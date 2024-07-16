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Потепление увеличило сплюснутость Земли и световой день

Источник:
РИА Новости
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Глобальное потепление увеличило сплюснутость Земли, что привело к увеличению продолжительности дня, к такому выводу пришла международная группа ученых.

«Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года», — приводит РИА Новости исследование ученых.

Исследователи пишут, что сейчас день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд. Продолжительность дня на Земле немного увеличилась, в основном из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли.

В среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. По прогнозам ученых, оно сохранится на таком уровне в течение нескольких десятилетий, но при увеличении выбросов парниковых газов может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.

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