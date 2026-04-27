Хлеб с двухлетним сроком хранения разработали в России

Источник:
ТАСС
Хлебозавод Инской
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники отдела космического питания совместно с Минобороны разработали хлеб с двухлетним сроком годности, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

По его словам, специалисты НИИ использовали технологию «космического хлеба», созданного для космонавтов еще в 70-е годы, передает ТАСС. Новый вид хлеба заменит галеты, уточнил Ведерников.

Пшеничный и ржаной хлеб с длительным сроком хранения успешно прошел испытания — его вкус практически не отличается от обычных изделий. Сейчас идет подбор оборудования предприятиями, которые будут выпускать перспективную продукцию.

Институт уже 60 лет производит для российской космонавтики хлебобулочные изделия, в настоящее время они регулярно доставляются на МКС.

Еще по теме
Обнаружены утраченные страницы Нового Завета
Колоссальную статую Рамзеса Великого нашли под водой
Звуки дождя ускорили рост растений
Российский препарат заблокирует ген старения
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Sibnet начинает «Морской бой»
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Картина дня
Владимир Путин
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
Президент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии призвал к примирению с Россией
Флажки Ирана и США
Иран выставил США новые условия прекращения войны
Алла Пугачева
Комиссия нашла в интервью Пугачевой оправдание терроризма
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Нехорошо это во время СВО! Все вокруг кремля должны сплачиваться! А комары манкируют гражданскими обязанностями!

Удавиков

если ума более не хватает орешкину и его ко на развитие экономики в стране, то может им всем уйти в отставку,...

DEMON01

А что есть еще одаренные которые спустя 26 лет ему доверяют.

Uynachalnica

Странно, тут может заменить людей, а депутатов в думе никак? Субъективизм мешает?