Хлеб с двухлетним сроком хранения разработали в России

Сотрудники отдела космического питания совместно с Минобороны разработали хлеб с двухлетним сроком годности, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

По его словам, специалисты НИИ использовали технологию «космического хлеба», созданного для космонавтов еще в 70-е годы, передает ТАСС. Новый вид хлеба заменит галеты, уточнил Ведерников.

Пшеничный и ржаной хлеб с длительным сроком хранения успешно прошел испытания — его вкус практически не отличается от обычных изделий. Сейчас идет подбор оборудования предприятиями, которые будут выпускать перспективную продукцию.

Институт уже 60 лет производит для российской космонавтики хлебобулочные изделия, в настоящее время они регулярно доставляются на МКС.

