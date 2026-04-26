Колоссальную статую Рамзеса Великого нашли под водой

Фрагмент статуи Рамзеса Великого
Фото: © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Подводные археологи обнаружили в восточной части дельты Нила колоссальную статую фараона, которого часто связывают с библейским Исходом, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Находка сделана на участке Тель-эль-Фараона (древний Имет). Сохранившаяся часть скульптуры достигает высоты 2,2 метра, а вес составляет пять-шесть тонн. У статуи отсутствуют ноги и постамент. Ученые отметили, что она, вероятно, была частью триады.

По словам профессора Мохамеда Абдель Бади, статую перевезли из Пер-Рамзеса в Имет для повторного использования в храме. Это проливает свет на практику перемещения царских статуй в период Нового царства. Сейчас артефакт доставлен на склад для реставрации, приводит «Коммерсантъ» сообщение египетских властей.

В сентябре 2025 года на том же участке нашли песчаниковую стелу с вариантом Канопского декрета 238 года до нашей эры. Документ касался налогов и военных дел, а также предвосхитил юлианский календарь.

