Российский препарат заблокирует ген старения

Российские ученые разработают препарат для блокировки гена RAGE, связанного с запуском процессов старения клетки, сообщил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

«Ген RAGE — рецептор, активация которого запускает старение клетки. Блокировка этого гена, напротив, способна продлить ее молодость», — отметил чиновник на конференции по развитию медицины здорового долголетия в Саранске, передает ТАСС.

По его словам, перспективный российский препарат будет целенаправленно блокировать упомянутый рецептор. Его разработка вошла в национальную программу «Новые технологии сбережения здоровья».

Исследователи Института биологии старения и медицины уже ведут соответствующую работу. В случае успеха российский препарат станет первым в мире с таким действием, подчеркнул Секиринский.

RAGE — ген, который в молодом организме находится в спящем режиме. С возрастом, а также под воздействием стресса и неблагоприятной экологии он начинает активно работать, запуская системное хроническое воспаление.

Данный процесс лежит в основе большинства возрастных патологий. Ученые считают, что блокировка работы гена RAGE должна отключить фундаментальный механизм деградации тканей.