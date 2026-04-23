Лауреат Нобелевской премии рассчитал дату Апокалипсиса

Американский физик-теоретик Дэвид Гросс, получивший Нобелевскую премию за открытие эффекта асимптотической свободы (описывает поведение кварков), рассчитал сроки исчезновение современной цивилизации.

«Наши шансы прожить еще хотя бы 50 лет ничтожно малы. Из-за ядерной опасности у нас есть около 35 лет. Это грубая оценка, но она означает, что мои внуки, скорее всего, увидят 2061 год совершенно в другом мире — если увидят вообще», — заявил Гросс в интервью LiveScience.

Главные угрозы — ядерный хаос и неконтролируемый искусственный интеллект, подчеркнул физик. По его словам, цивилизация стоит на пороге исчезновения, и «часы тикают гораздо быстрее, чем принято считать».

Свои расчеты исследователь строит на вероятности ядерного конфликта, которую оценивает в 2% в год, что дает ожидаемую «продолжительность жизни» цивилизации всего в 35 лет. Он подчеркивает, что ситуация хуже, чем в разгар холодной войны.

Если раньше две сверхдержавы сдерживали друг друга системой договоров, то сегодня в игре — девять ядерных государств, которые больше не связаны взаимными обязательствами. Ситуация осложняется быстрым развитием искусственного интеллекта.

Гросс отмечает, что рано или поздно военные подключат ИИ к системам анализа и принятия решений — ради оперативности. Однако нейросети нередко выдают ложные, но правдоподобные данные, что повышает риски обмена ядерными ударами.

