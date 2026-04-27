НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружены утраченные страницы Нового Завета

Источник:
Codex H
433 0
Утраченные страницы знаменитого Кодекса H
Фото: © University of Glasgow

Международная группа ученых восстановила 42 ранее утраченные страницы знаменитого Кодекса H — одной из древнейших рукописей Нового Завета. Оцифрованный текст доступен на сайте проекта.

Кодекс H представляет собой греческую рукопись VI века, содержащую копию Посланий святого апостола Павла. В XIII веке ее разобрали, а пергаментные листы были закрашены, после чего использовались для переплета других книг.

Исследователи обнаружили на материале «смещенный» текст — зеркальные следы от химических веществ чернил. Их удалось «проявить» с помощью мультиспектральной съемки и современных методов визуализации.

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что рукопись действительно датируется VI веком. В целом восстановленный текст включает уже известные фрагменты посланий Павла, однако в древнем списке деление глав отличается от современного.

Открытие демонстрирует, как древние переписчики комментировали и вносили правки в священные тексты. В ближайшее время выйдет новое печатное издание Кодекса H — с восстановленным фрагментом.

Еще по теме
Наука #Наука
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (0)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
