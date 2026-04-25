Звуки дождя ускорили рост растений

Семена растений «слышат» шум дождя — акустические волны от падающих капель вызывают вибрацию внутриклеточных датчиков гравитации, сообщая растению о наличии воды на поверхности, после чего прорастание ускоряется примерно на 30%, выяснили ученые.

Американские исследователи провели эксперименты с семенами риса — их поместили на дно резервуаров с водой, которые имитировали лужи. Сверху на поверхность капали водой, имитируя дождь. Выводы специалисты опубликовали в журнале Scientific Reports.

Сравнение скорости прорастания таких семян с контрольной группой, которая находилась в абсолютной тишине, показало, что шум дождя ускоряет процесс на 24-37%. Также выяснилось, что звук удара капли создает под поверхностью мощный акустический импульс.

Лежащее под землей семя ориентируется в пространстве благодаря статолитам — тяжелым зернышкам. Под действием гравитации они опускаются вниз и задают направление роста. Скорее всего, вибрация встряхивает статолиты и ускоряет всхожесть, предполагают ученые.

Согласно расчетам, звуковая волна заставляет статолиты подпрыгивать и смещаться на расстояние от 10 до 600 нанометров. Это микроскопическое дрожание приводит к прерывистым контактам зерен с рецепторами на клеточной мембране, что запускает гормональные механизмы роста.

Однако акустический механизм «слуха» у семян работает только на глубине до пяти сантиметров. Если семена находятся глубже, то звуковая волна рассеивается и перестает воздействовать на статолиты.