Раскрыта загадка «золотого шара» из глубин океана. ФОТО

Океанологи разгадали загадку «золотого шара» из глубин океана, обнаруженного во время экспедиции у берегов Аляски в 2023 году командой Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Находка была сделана с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине около 3250 метров. Необычный предмет золотистого цвета с металлическим блеском достигал около десяти сантиметров в диаметре, он был прикреплен к обломку скалы.

Ученые ломали голову над природой таинственного объекта почти три года, следует из результатов изысканий, опубликованных порталом bioRxiv. Оказалось, что «золотой шар» представляет собой останки глубоководной актинии Relicanthus daphneae.

Фрагмент «золотого шара» в лаборатории Фото: © NOAA

Изучив объект, океанологи выяснили, что поверхность «золотого шара» покрыта стрекательными клетками, выбрасывающими клейкие нити. Они встречаются только у представителей подкласса шестилучевых кораллов — в частности, актиний.

Генетический анализ показал следы ДНК актинии Relicanthus daphneae — малоизученного глубоководного вида хищных беспозвоночных существ. Они обитают в окрестностях гидротермальных источников по всему Мировому океану.

Relicanthus daphneae обладает многослойным хитиновым слоем золотистого цвета на базальном диске, который помогает актинии прикрепляться к объектам на дне. Таким образом, «золотой шар» представляет собой фрагмент этой части тела глубоководного хищника.

