НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Крупнейший в мире айсберг А23а полностью разрушился

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Айсберг А23а
Айсберг А23а
Фото: © Сергей Кашин, ААНИИ

Крупнейший до недавнего времени в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части, сообщили ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Сейчас его площадь составляет менее 50 квадратных километров.

«Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю», — говорится в сообщении.

А23а оставался самым большим в мире айсбергом до сентября прошлого года. Еще в начале этого года площадь ледяного поля составляла около 1300 квадратных километров. Однако теперь айсберг потерял 99% площади.

Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде, за последние три месяца он преодолел расстояние около тысячи километров и пересек границу Южного и Атлантического океанов.

A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а позже начал движение вдоль береговой линии Антарктиды.

SIBNET.RU В MAX

Наука #Наука
Обсуждение (0)
Картина дня
Флаг Ирана
Иран согласился на второй раунд переговоров с США
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Петер Мадьяр
Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж
сим-карта
«Яндекс» станет оператором сотовой связи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
