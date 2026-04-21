Крупнейший в мире айсберг А23а полностью разрушился

Крупнейший до недавнего времени в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части, сообщили ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Сейчас его площадь составляет менее 50 квадратных километров.

«Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю», — говорится в сообщении.

А23а оставался самым большим в мире айсбергом до сентября прошлого года. Еще в начале этого года площадь ледяного поля составляла около 1300 квадратных километров. Однако теперь айсберг потерял 99% площади.

Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде, за последние три месяца он преодолел расстояние около тысячи километров и пересек границу Южного и Атлантического океанов.

A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а позже начал движение вдоль береговой линии Антарктиды.

