Сибирякам пообещали дожди и грозы в выходные

Дожди, ливни, грозы и ветер ожидаются на предстоящих выходных в ряде сибирских регионов, сказано на сайте гидрометцентра России.

В субботу и воскресенье 20-21 июля дожди, ливни, грозы, град и ветер до 21 метра в секунду ждут жителей Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Томской области 19-21 июля ожидаются кратковременные грозы, сильные дожди, ливни, местами град, при грозах шквалистые порывы ветра 16-21 метров в секунду.