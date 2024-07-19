НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сибирякам пообещали дожди и грозы в выходные

Источник:
ТАСС
235 0

Дожди, ливни, грозы и ветер ожидаются на предстоящих выходных в ряде сибирских регионов, сказано на сайте гидрометцентра России.

В субботу и воскресенье 20-21 июля дожди, ливни, грозы, град и ветер до 21 метра в секунду ждут жителей Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Томской области 19-21 июля ожидаются кратковременные грозы, сильные дожди, ливни, местами град, при грозах шквалистые порывы ветра 16-21 метров в секунду.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мир за полвека потерял 15% своей охлаждающей способности
Потепление увеличило сплюснутость Земли и световой день
Новый виток жары накроет Сибирь
Пик солнечной активности придется на 2024‑2025 года
смотреть все
Жизнь #Погода #Новосибирск #Томск #Иркутск #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль прокомментировал расправу «Азова» над российским бойцом
Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу из‑за России
Запад признал эффективность новой стратегии России
Игроки War Thunder опубликовали секретные военные документы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

Nik3316

он что не знает, что обещенного три года ждут))))))))

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций