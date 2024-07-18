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Мир за полвека потерял 15% своей охлаждающей способности

Источник:
«Газета.ру»
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Арктика утратила около 25% своей охлаждающей способности за последние 40 лет, а тот же показатель в общемировом масштабе сократился на 15%, выяснили ученые из Мичиганского университета.

Специалисты использовали спутниковые измерения облачного покрова и солнечной радиации, отраженной морским льдом Арктики и Антарктики с 1980 по 2023 год.

Оказалось, что шельфовые ледники на полюсах потеряли примерно вдвое больше охлаждающей способности в процентах, по сравнению с сокращением своей физической площади за этот период, приводит «Газета.ру» исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters.

Кроме того, оставшийся лед также становится менее отражающим, поскольку потепление и увеличение количества осадков создают более тонкий, влажный лед и больше талых озер, которые возвращают в космос меньше солнечного излучения.

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Наука #Погода
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