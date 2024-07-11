Новый виток жары накроет Сибирь

Аномально жаркая погода до 35 градусов ожидается во второй декаде июля в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова.

«В Алтайском крае и Новосибирской области на период с 11 по 19 июля будет аномально жаркая погода с температурой +30 и выше», — цитирует ТАСС Кичанову

По словам синоптика, постепенно температура воздуха также повысится в Республике Алтай, а после 14 июля — в Кемеровской области. В Алтайском крае ожидается выше 35 градусов Цельсия, в Омской области — до 32 градусов.

По данным сайта Гидрометцентра России, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве в ближайшие дни тоже будет аномально жарко, также вероятны сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду.