Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня

Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным, о чем говорит ряд факторов, рассказала австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.

«Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо», — сказала климатолог в интервью РИА Новости.

Среди факторов, указывающих на дальнейшее развитие Эль-Ниньо, специалист назвала большой запас тепла в подповерхностном слое океана. В восточной части Тихого океана подповерхностные воды прогрелись на пять градусов выше нормы. Процесс потепления поддерживается и сдвигами в атмосфере.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений.

Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.