Климатологи в панике — в 2026 году природный феномен Эль-Ниньо обещает стать самым мощным за историю наблюдений. Синоптики прогнозируют начало активной фазы этого явления уже в июле, что грозит аномальной жарой все планете.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях Тихого океана становятся аномально теплыми. Процесс временно меняет климат на всей планете.

В переводе с испанского языка «Эль-Ниньо» означает «мальчик» или «младенец». Дело в том, что пик потепления часто приходится на конец декабря — время католического Рождества, когда празднуется появление на свет младенца Иисуса.

Как возникает Эль-Ниньо

Сильные ветры (пассаты) обычно дуют у экватора с востока на запад. Они сгоняют теплую поверхностную воду к Азии. У берегов Южной Америки при этом поднимаются более холодные глубинные воды, что поддерживает привычный температурный баланс в океане и атмосфере.

Периодически (интервал от двух до восьми лет) эти ветры внезапно ослабевают или начинают дуть в обратную сторону. В результате теплая вода не уходит к Азии, а остается у берегов Южной Америки. Из-за этого огромный участок океана сильно нагревается.

Горячий океан активно отдает тепло в атмосферу — в результате меняются глобальные воздушные потоки, смещаются зоны дождей и засух, гигантские территории накрывает убийственная жара.

Эль-Ниньо в первой фазе нагревает океан Фото: © NASA

Так, в 1877 году сильнейшее Эль-Ниньо убило не менее 50-60 миллионов человек, главной причиной бедствий стали засуха и голод. В 1997 году явление спровоцировало рекордные лесные пожары в Азии, в атмосферу планеты попало 40% от годовой нормы выбросов углекислого газа.

Со временем Эль-Ниньо ослабевает под воздействием обратного процесса, который называется Ла-Нинья («девочка»). Пассаты «включаются» и запускают мощный подъем ледяной воды из океанских глубин, что охлаждает океаны и атмосферу.

Что происходит сейчас

Наступление нового Эль-Ниньо объявляется, когда поверхность тропических вод Тихого океана становится выше на 0,5 градуса в течение пяти месяцев. При росте на два градуса процесс начинает серьезно влиять на климат всей планеты.

Австралийское метеорологическое бюро официально объявило о формировании Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана в середине июня — температура поверхности моря на тот момент уже превысила порог обычных значений на 0,5 градуса.

Прогнозы пугающие — по оценкам ученых, к декабрю 2026 года температура воды в ключевом районе Тихого океана поднимется на 3 градуса выше нормы, а по некоторым сценариям — даже на 4 градуса, что сделает текущий Эль-Ниньо самым сильным как минимум с 1877 года.

Во время рекордных Эль-Ниньо 1997–1998 и 2015–2016 годов температурная аномалия составляла максимум 2,3 градуса Цельсия.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Эль-Ниньо обретет аномальную силу в период с ноября 2026 по январь 2027 года. Этот пик вызовет устойчивое повышение глобальных температур — минимум на полгода.

Чем грозит Эль-Ниньо России

Последствия Эль-Ниньо будут ощущаться по всей планете — синоптики уверены, что предстоящий 2027 год станет самым жарким в истории наблюдений. Самые серьезные последствия будут в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке, где ожидаются экстремальные засухи.

Для России под непосредственным ударом Эль-Ниньо окажется Дальний Восток — этот регион ближе всего расположен к Тихому океану, поэтому ощущает аномалию сильнее остальных. Сюда могут прийти разрушительные тайфуны, ливни, будут наблюдаться резкие перепады температур.

В умеренных широтах Эль-Ниньо способствует формированию мощных блокирующих антициклонов. Они надолго «запирают» горячий воздух в Центральной России, Поволжье и Сибири, приводя к затяжным волнам экстремальной жары летом.

Зимой активная фаза Эль-Ниньо часто оборачивается нетипично мягкой погодой в европейской части России — наблюдаются затяжные оттепели, сильнейшие снегопады. В Сибири зима станет крайне контрастной — недели 30-градусных морозов будут резко сменяться волнами тепла.