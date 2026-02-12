НАВЕРХ
Ученые опровергли идеальную форму снежинок

Снежинки
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Снежинки, вопреки распространенному утверждению об их идеальной форме, асимметричные, сложные и негладкие, выяснили физики Уральского федерального университета (УрФУ), сообщила пресс-служба вуза.

«Если говорить упрощенно, то мы опровергли распространенное представление о том, что форма снежинка описывается правильной геометрической фигурой. Исследование показало, что форма кончика дендритного кристалла спереди может описываться параболой, но в целом снежинка имеет сложную, негладкую и несимметричную форму», — цитирует пресс-служба физика Любовь Торопову.

Ученые УрФУ обобщили экспериментальные данные по росту ледяных кристаллов за последние десятилетия, включая наблюдения в условиях микрогравитации.

Расчеты показали, что на Земле конвекция и гравитация нарушают симметрию роста кристаллов, тогда как в космосе дендриты формируются более предсказуемо в неподвижной среде. Скорость роста и радиус кривизны кончиков снежинок зависят от степени переохлаждения воды.

Модель физиков описывает фундаментальные природные процессы. Однако знание точной формы кристаллов и понимание механизмов роста дендритов будет полезно и промышленникам, которые смогут рассчитать, как затвердевают сплавы и какие дефекты образуются в процессе, что напрямую влияет на качество получаемых изделий.

