Новосибирск уплыл. ФОТО

Что общего у Новосибирска с Венецией? В обычный день было бы сложно найти сходство, но в эти мартовские дни в столице Сибири тоже разлились каналы. Правда, город к этому оказался совсем не готов, и теперь жители пешком и на автомобилях стараются преодолеть огромные грязные лужи.

Минувшая зима была аномально снежной по всей России. В Новосибирске с ноября 2025 по январь 2026 года выпало рекордное количество осадков — 140 миллиметров, на 144% больше нормы. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, ведущихся с 1900 года. Удивил и март, когда в первой-второй декаде осадки превысили месячную норму на 200-250%.

Новосибирск стал рекордсменом по высоте сугробов в стране. По данным сервиса «Яндекс Погода», их средняя высота достигла 88 сантиметров.

Все 19 официальных снегоотвалов уже в феврале были заполнены на 100%. Неудивительно, что, как только термометр стал показывать плюсовую температуру, Новосибирск поплыл.

Моря разлились не только на окраинах, но и в самом центре, например, около Оперного театра. Внутриквартальные проезды, которые почему-то постоянно забывают чистить зимой, превратились в западни для машин.

До серьезных несчастных случаев, к счастью, не дошло. Но инциденты были. так, 11-летний мальчик играл на улице в снегу, его нога глубоко застряла в сугробе, и он не мог ее вытащить, сообщили спасатели МАСС, которых вызвал на помощь ребенок.

В эти же дни спасатели вызволяли лабрадора, который провалился в заснеженную яму глубиной примерно 1,5 метра, когда гулял с хозяйкой за домом.

Как быстро сойдет снег

Синоптики ожидают полный сход снежного покрова только ко второй декаде апреля. Обычно снег сходит в Новосибирске 9-10 апреля, но в этом году осадки установили и антирекорд по темпам таяния.

«Тепло приходит в регион, но не такое активное, чтобы процессы перестраивались на юго-западные. Покров уменьшается на один-два сантиметра в сутки — это очень скромный темп», — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В ближайшие дни, по 31 марта, прогнозируют повышение температуры воздуха до +14 градусов Цельсия, что должно спровоцировать интенсивное таяние снега. Новосибирцам придется еще поплавать.