Где самый комфортный климат на Земле

«ВМ»
Лазурный берег Франции
Фото: dronepicr / CC BY 2.0

Люди предпочитают теплый, но мягкий климат с минимальными перепадами температуры. Именно в таких регионах в древности зародилась культура и сейчас там самая высокая плотность населения, рассказал климатолог, академик РАН Владимир Клименко.

«Наиболее комфортная для человека температура — плюс 18 градусов по среднегодовой температуре. Именно на этой изотерме зародились все мировые цивилизации: египетская, месопотамская, китайская и др. Именно в районе этой изотермы (плюс-минус несколько градусов) фиксируется максимальная плотность населения», — пояснил в интервью «ВМ» Клименко.

К таким климатическим зонам относятся:

  • Средиземноморье;
  • Китай в междуречье Янцзы и Хуанхэ;
  • США к северу от Техаса и к югу от Нью-Йорка и Вашингтона.

По словам академика, с похолоданием климата сокращается плотность населения. При среднегодовых температурах ниже 8–10 градусов плотность населения резко падает. «Если среднегодовые температуры ниже нуля–двух градусов тепла, в таких местах на планете практически никто не живет», — отметил он.

Какой была самая низкая температура на Земле

«В этом смысле Россия — большое исключение, потому что у нас люди живут при таких температурах, при которых в мире больше никто не живет», — подчеркнул Клименко. 

Москва расположена в области среднегодовой температуры плюс шесть градусов, Новосибирск — 0,2 градуса, Якутск — минус восемь градусов. 

Жизнь #Погода #Интересно
