НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ветреная жара придет к майским праздникам в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: © Sibnet.ru

Летняя погода с температурой до 24-28 градусов ожидается в регионах Западной Сибири на майских праздниках, посвященных Дню Весны и Труда 1 мая. Но жара будет сопровождаться порывистым ветром.

К мая усилится вторжение теплых масс с центральных районов Средней Азии. В Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай будет до 28 градусов, в Томской области — до 25 градусов.

По ночам в регионах ожидается преимущественно устойчивый плюс. Осадки не прогнозирутся. Жаркая погода будет сопровождаться ветром с порывами до 12-14 метров в секунду.

В последующие дни, 2 и 3 мая, жара постепенно спадет до 15-20 градусов. 

В Западной Сибири на майских праздниках сохранится высокая пожароопасность (4 класса), то есть возникновение и быстрое распространения лесных пожаров из-за сухой, жаркой погоды. Региональные МЧС уже предупредили, что необходимо строго соблюдать запрет на разведение костров, пал травы и использование открытого огня в лесах и рядом с ними.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Томск #Алтайский край
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
