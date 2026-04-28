Летняя погода с температурой до 24-28 градусов ожидается в регионах Западной Сибири на майских праздниках, посвященных Дню Весны и Труда 1 мая. Но жара будет сопровождаться порывистым ветром.

К мая усилится вторжение теплых масс с центральных районов Средней Азии. В Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай будет до 28 градусов, в Томской области — до 25 градусов.

По ночам в регионах ожидается преимущественно устойчивый плюс. Осадки не прогнозирутся. Жаркая погода будет сопровождаться ветром с порывами до 12-14 метров в секунду.

В последующие дни, 2 и 3 мая, жара постепенно спадет до 15-20 градусов.

В Западной Сибири на майских праздниках сохранится высокая пожароопасность (4 класса), то есть возникновение и быстрое распространения лесных пожаров из-за сухой, жаркой погоды. Региональные МЧС уже предупредили, что необходимо строго соблюдать запрет на разведение костров, пал травы и использование открытого огня в лесах и рядом с ними.