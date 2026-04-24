Аномальная жара пришла в Сибирь

Летняя погода пришла в Западную Сибирь в конце апреля, температура воздуха в регионах поднимется до 26-28 градусов.

В Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, температура воздуха днем поднимается до 28 градусов, в Алтайском крае — до 30 градусов. В Томской области немного прохладнее — только до 24 тепла, следует из прогноза на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По ночам в регионах преимущественно устойчивый плюс, но местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Преимущественно без осадков. В Новосибирской области и Алтайском крае в воскресенье будет сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Регионы оказались в зоне устойчивого южного циклона. По прогнозу, теплая погода сохранится и на следующей неделе, включая майские праздники.