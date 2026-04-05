Аномальные температурные скачки предсказали Сибири и Уралу

Приход аномальной погоды с резкими температурными скачками ожидается в ближайшие дни в ряде регионов Центральной Сибири, а также Урала, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, до 8 апреля аномальная погода прогнозируется в Красноярском крае — там дневная температура будет повышаться до плюс десяти градусов, а затем падать до минус 15 градусов ночью.

На Урале в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода — сразу на семь градусов выше нормы. Возможно установление новых температурных рекордов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

На Дальнем Востоке также прогнозируется аномальное тепло с крутыми перепадами — в Магаданской области столбики термометров покажут плюс 13 градусов, однако после прихода циклонов возможно резкое похолодание — ночью до минус 12 градусов.