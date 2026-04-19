Половина месячной нормы осадков выпала за ночь в Чите, власти вывели на улицы максимальное количество уборочной техники.

«За ночь в Чите выпало 6 миллиметров снега, это половина месячной нормы осадков. Также осадки от менее 0,1 до 5 миллиметров прошли по краю. И сильный снег от 6 до 8 миллиметров — по южной половине региона», — сообщили ТАСС в Читинском гидрометцентре.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов написал в своем телеграм-канале, что поставил задачу надлежащим образом организовать работу по уборке снега и вывести

На территории Забайкальского края до 20 апреля будет действовать экстренное предупреждение. По данным ГУ МЧС по региону, ожидаются очень сильный снег, гололедно-изморозевые отложения.



