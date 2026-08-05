Июль 2026 года по средней температуре по России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил Гидрометцентр.

«Июль 2026 года на территории России самый теплый в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года», — говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра, на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2–3 градуса и более. Например, в Тюменской области среднемесячная норма была превышена на четыре градуса.

Прошедший июль был самым жарким на азиатской части России. На европейской территории в целом было прохладно.

По прогнозу синоптиков, погода в августе будет переменчивой, средний температурный фон по стране в целом будет близок к климатической норме, местами — на 1–2 градуса выше нее.



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