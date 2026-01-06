НАВЕРХ
Какой была самая низкая температура на Земле

Житель Якутии
Фото: Maarten Takens from Germany / CC BY-SA 2.0

Антарктида считается самым холодным местом на Земле, а якутские поселки Верхоянск и Оймякон признаны «полюсами холода» на обитаемой части планеты.

Абсолютный рекорд холода за всю историю метеонаблюдений на планете был зафиксирован 21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток». Приборы тогда показали минус 89,2 градуса.

Станция «Восток» — одно из самых суровых мест на Земле. Средняя зимняя температура там — около минус 70 градусов, а летняя — примерно минус 36 градусов. Там используются специальные термометры, рассчитанные на диапазон от минус 100 до плюс 20 градусов, рассказали эксперта портала Gismeteo.

На титул «Полюса холода» в обитаемой части планеты претендуют два населенных пункта Якутия — Верхоянск и Оймякон. В первом самая низкая температура была зафиксирована 1933 году. Тогда столбик термометра опустился до минус 67,8 градусов.

Оймякон уступил ненамного — в 1933 году там была зарегистрирована температура минус 67,7 градусов. Но по неофициальной информация, столбик термометра в этом поселке в 1938 году падал до минус 77,8 градусов.

Наука #Интересно #Погода
