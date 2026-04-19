Самая редкая российская награда

Медаль «За бескорыстие»
Медаль «За бескорыстие»
Фото: © интернет-каталог «Монеты и медали Российской империи»
Среди множества российских орденов и медалей есть одна, которая вручена лишь однажды. Речь идет о медали «За бескорыстие», учрежденной императором Александром I в далеком 1824 году.

Как появилась самая редкая награда

Медаль «За бескорыстие» отчеканили из серебра по указу Александра I на Санкт-Петербургском монетном дворе. На лицевой стороне был изображен профиль императора, а саму награду полагалось носить на ленте ордена Святой Анны.

22 августа 1824 года состоялось единственное в истории награждение этой медалью. Ее получил унтер-офицер Ховрин, служивший учителем в Нижегородском военно-сиротском отделении корпуса военных поселений.

Медаль «За бескорыстие»
Медаль «За бескорыстие»
Фото: © интернет-каталог «Монеты и медали Российской империи»

Ховрин самостоятельно, без участия полиции, поймал вора и вернул майору Колтовскому, командиру батальона учебного Карабинерского полка, огромную для того времени сумму похищенных денег — 18 400 рублей.

Поступок учителя так впечатлил императора, что тот приказал учредить особую награду и вручить ее Ховрину. Этот случай так и остался единственным в истории награждения медалью «За бескорыстие».

Другие редкие награды

Помимо медали «За бескорыстие» в истории России были и другие очень редкие награды, вручавшиеся считанное количество раз. Так, в 1872 году император Александр II учредил медаль «Благодарю».

Ее получили всего два человека — егермейстер Никонов и стремянной Иванов, спасшие императора во время охоты на медведя. Первый получил серебряную, а второй — золотую медаль.

Другой раритет — медаль «В знак монаршего благоволения», учрежденная в 1826 году Николаем I для жителей Великого княжества Финляндского. За всю историю существования этой медали известно лишь о пяти награждениях. 

