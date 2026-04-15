Язык кашалотов оказался схож с латынью

Источник:
Proceedings of the Royal Society B
191 0
Кашалот
Фото: Will Falcon aka Vitaly Sokol / CC BY 4.0

Система общения кашалотов обладает структурой, напоминающей человеческую речь, выяснили ученые из проекта Project CETI. Свои выводы они опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Речь идет о сериях коротких щелчков, с помощью которых кашалоты общаются между собой. Исследование показало наличие в их вокализациях элементов, аналогичных гласным звукам и своеобразному «алфавиту».

В частности, ученые выделили два основных типа сигналов, условно названных «а-коды» и «и-коды». Первые оказались более длинными, вторые — короче и вариативнее по длительности. Кроме того, соседние звуки могут влиять друг на друга.

Больше всего по своей структуре язык кашалотов напоминает такие человеческие языки, как латынь, мандаринский и словенский, отметили исследователи. Подобно людям, меняя параметры звука, кашалоты могут передавать различные значения.

По мнению ученых, дальнейшее изучение этих структур с использованием методов машинного обучения может приблизить ученых к расшифровке общения кашалотов. В частности, специалисты уже близки к распознаванию около 20 различных вокализаций.

