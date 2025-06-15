Какая страна была самой большой в истории

Великобритания чуть более 100 лет назад была крупнейшей по территории страной за всю историю человечества. Недаром ее называли «империей, над которой никогда не заходит Солнце».

Pax Britannica (с лат. — «Британский мир») — так назывался период доминирования Британской империи в мире. Начался он с битвы при Ватерлоо в 1815 году и завершился после Первой мировой войны. Британии принадлежало около четверти сухопутной площади Земли, на которой жило около четверти населения планеты.

Владения Лондона располагались на всех континентах, кроме безжизненной Антарктиды. Эти территории были настолько обширными, что всегда над какой-то их частью светило Солнце.

Мощь Великобритании обеспечивали первоклассные наука, образование и культура, высокоразвитая промышленность, концентрация финансов лондонском Сити и, конечно, не имеющей себе равных по силе Королевский флот.

Первая мировая война подорвала британские силы. Засияла новая звезда — Соединенные Штаты. После Второй мировой войны Великобритания лишилась всех своих колоний, и превратилось в миниатюрное островное государство. На смену Pax Britannica пришел Pax Americana.

Тройка лидеров

На пике могущества площадь Британской империи, в состав которой, входили огромные по территории Индия, Канада и Австралия, достигала 35,5 миллионов квадратных километров.

На втором месте идет Монгольская империя — в XIII веке ее площадь составляла 24 миллиона квадратных километров.

Замыкает тройку лидеров Российская империя с максимальной площадью 22,8 миллиона квадратных километров в начале XX века.