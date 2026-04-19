Почему стандартная бутылка вина вмещает 0,75 литра

Бутылки вина имеют стандартный объем — 0,75 литра. В Европе этот формат законодательно закреплен директивой Совета ЕС от 19 декабря 1974 года. Но почему именно 750 миллилитров?

Есть мнение, что это связано с физиологией человека и традицией стекловыдувания, когда бутылки изготовлялись вручную. Объем легких мастеров позволял им выдувать сосуды именно с таким объемом.

По другой версии, в Италии в старину этот объем выбрали потому, что в остериях (заведениях с вином и дешевыми закусками) 750 мл разливалось ровно на шесть стандартных порций по 125 мл. Эта традиция дожила до наших дней. Во многих современных барах вина также разливают в бокалы по 125 миллилитров.

Третья гипотеза говорит о том, что этот формат связан со стандартизацией. Главным покупателем французского вина была Британия, но у стран были разные системы измерения жидкостей. А шесть французских бутылок вина в 750 мл соответствовали одному британскому галлону в 4,5 литра.



Еще одна версия связана с издержками производства. Из одного килограмма спелого винограда в среднем выходит именно 750 мл вина. Согласно последней гипотезе, бутылка вина в 0,75 литра оптимальна для двоих человек во время трапезы.