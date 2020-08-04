Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя

Вино лучше пить из 1,5-литрового бокала, а шампанское для мужчин и женщин подавать по-разному. Как ни удивительно, но от формы бокала зависят вкусовые качества алкогольных напитков. Кроме этого, имеет значение и барный этикет, соблюдение которого придает особую эстетику.

На домашних застольях строгих правил соответствия алкоголя бокалу обычно нет. Кто-то предпочитает пить мартини из коктейльной рюмки, как в фильме про Джеймса Бонда, хотя барный этикет предписывает пить этот напиток из рокса. А кто-то с советским шиком наливает водку в граненые стаканы...

А зря... Правильно подобранные рюмки и бокалы способны подчеркнуть аромат и вкус напитка, и добавить тем самым дополнительное удовольствие к досугу.

О тонкостях сочетания алкоголя и посуды рассказал сомелье новосибирского ресторана «Кино Вино И Домино» Евгений Балакин.

Пиво чаще привыкли видеть в кружках. Основательная полулитровая емкость, наполненная холодным пивом, а на стекле небольшие капельки влаги — такую подачу традиционно предпочитают европейцы.

Более универсальный способ для пития такого напитка — пивной бокал. По словам сомелье Балакина, вытянутость и немного зауженный край позволяют дольше сохранить газы в напитке, а также сделают пенную шапку более элегантной.

«Сухой мартини», — говорит Джеймс Бонд официанту в одном из фильмов про агента 007. Герою подают напиток в коктейльной рюмке, отсюда и стереотип, что такой бокал предназначен для мартини. Это ошибка. И если вспомнить заказ Джеймса Бонда дословно, то он уточнил состав напитка: две части горданс, одну водки, половину вермута, добавьте лед и тоненький ломтик лимона.

Бокал с говорящим названием действительно идеален для коктейлей. В нем удобно смешивать разнопорционные ингредиенты, а широкий край чаши позволяет красиво украсить напиток, например, нанизать фрукты или сделать соленую окаемку.

«Бургундский бокал – бокал для мазохистов», — пошутил сомелье. Он вовсе не обязан быть без устойчивой опоры, но должен быть большого объема — до 1,5 литра. Дело в том, что высококачественные красные вина после нескольких лет выдержки накапливают осадок. Перед употреблением их декантируют: сначала убирают осадок, а затем наливают в большой бургундский бокал, чтобы вино насытилось кислородом.

Большие бокалы хорошо раскрывают ароматику вкуса и само вино в них очень красиво смотрится. Раскрытие винного запаха в бокале можно сравнить с нанесением духов — сначала чувствуется острый спиртовой запах, а затем, после насыщения кислородом, чувствуется обширный аромат.

Белое вино не такое насыщенное, как красное. Оно легкое и сбалансированное, поэтому ему не нужен большой бокал, чтобы насытиться воздухом. Его небольшой размер важен, чтобы не потерять вкус вина.

Важная особенность всех бокалов для вина – все они слегка сужаются к горлышку, что позволяет усилить аромат напитка, а также легко вращать фужер в руке.

Для шампанского подходят два совершенно противоположных по внешнему виду бокала — флюте и шале. Этому есть логичное объяснение. Вытянутый флюте дольше сохраняет газы напитка, а шале наоборот высвобождает их.

Мало кто знает, что шампанское для мужчин и женщин стоит подавать в разных бокалах. Но именно поэтому их два.

Исторически флюте считают мужским бокалом. Считалось, что для женского организма вредны газы и поэтому девушкам предлагали шипучий напиток в широких шале.

Несмотря на меньшую популярность шале для шампанского, у бокала своя история. Самая распространенная легенда гласит, что первоначальная форма шале была скопирована со слепка левой груди Марии-Антуанетты.

Насколько это достоверно — неизвестно. Но форма бокала безусловно подчёркивает красоту играющих на свету пузырьков. А недостаток — быстрое улетучивание газа — нивелируется тем, что небольшой объём налитого в бокал шампанского выпивается быстро.

У рюмки и стопки одно предназначение. Различия во внешнем виде, объеме и истории. «Рюмка все-таки для высшего сословия, стопка — она классическая, более универсальная и чаще эксплуатируемая», — сказал Балакин.

Углубляясь в историю, форму рюмки можно объяснить тем, что раньше была не водка, а хлебное вино, его тоже пили из бокалов. Со временем все минимизировалось и ушло в рюмку — маленький винный бокал для крепкого алкоголя.

Маленький объем стопки и рюмки обусловлен крепостью алкоголя. «Вообще водку в большом количестве не пьют, это такой дижестив», — отметил Евгений Балакин, подчеркнув, что чем крепче алкоголь, тем меньше должна быть его порция.

Еще один интересный факт: глоток взрослого мужчины составляет примерно 50 миллилитров. Чтобы не почувствовать неприятный вкус водки, ее объем как раз не должен превышать объема одного глотка.

Бокал для коньяка напрямую влияет на культуру его употребления. Коньяк принято греть и, когда напиток наливают в снифтер, напиток греют в ладони. Для этого ладонь прижимается ко дну бокала, а его короткая ножка оказывается между безымянным и средним пальцами.

«Когда мы подогреваем крепкий алкоголь, то меняется его ароматика, вкус», — говорит сомелье. И сама форма способствует этому — такой «коротконогий» бокал невозможно взять за ножку, а держать за широкую чашу и неудобно, и считается признаком дурного тона.

Классический вариант рокса — крепкий бокал правильной цилиндрической формы. История повествует о том, что в американских салонах было много драк и стрельбы. От этого часто билась посуда. Естественно владельцев заведений это не устраивало. И однажды было решено не покупать бокалы, а обрезать бутылки, зачищать их и подавать в них напитки. Отсюда и родилась пошла форма бокала.

Название «рокс» тоже не изобретали специально. В XIX веке на Диком Западе ковбои употребляли напитки с горой льда, называя такую подачу «на скалах», что в оригинале звучит «on the rocks».