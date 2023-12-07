Институт Pantone выбрал главный цвет 2024 года

Главным цветом 2024 года по версии Института цвета Pantone стал Peach Fuzz («персиковый пушок»), сообщается на сайте учреждения.

«Это нежный и бархатистый оттенок персика, всеобъемлющий дух которого наполняет разум, тело и сердце», — говорится в описании цвета. Цифровое обозначение оттенка — 13-1023

Отмечается, что выбранный оттенок «излучает тепло», говорит о стремлении к единению с окружающими и «непринужденно соединяет молодость с вечным».

цвет Peach Fuzz Фото : © Pantone

Цветом 2023 года был оттенок под кодом 18-1750 — смесь алого, бордового с вкраплениями фиолетового под названием Viva Magenta.

Pantone — исследовательский центр, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и другие отрасли. Организация определяет главный цвет с 2000 года.