НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года

Источник:
Sibnet.ru
292 1
Красота больше не требует жертв. Современная мода ищет компромисс между новаторским дизайном, удобством и универсальностью. Обувные коллекции весны 2026 года предлагают модели, в которых высокая мода соседствует с утилитарностью, а ретро-тренды получают новое прочтение.

Еще одна новость обувной моды — возвращение женственности и элегантности. Но тоже в новой интерпретации. Теперь женственные модели более устойчивы, а значит, более функциональны. Сильный характер в этом сезоне подчеркивают не грубые подошвы, а графичные носы и креативные голенища.

Главные особенности женской обуви в 2026 году:

  • Острый или квадратный нос
  • Устойчивый каблук
  • Тонкая подошва
  • Лаконичный дизайн
  • Гладкая кожа без декора
  • Нюдовые и приглушенные цвета

Возвращение ретро

Это тренд представлен двумя главными моделями — кедами и слингбэками.

Высокий подиум поспорил со стилем кэжуал и спорт-шиком. Теперь с платьями, костюмами и пальто предлагают сочетать кеды. При этом кеды 2026 года стали замшевыми, менее контрастными и на тонкой подошве. Такие кеды отлично вписываются в любые образы, добавляя им «дороговизны».

Слингбэки — это переосмысленные туфли 1960-х с закрытым носом и открытой пяткой. Сегодня они сочетают элегантность и удобство. Острый удлиненный нос вытягивает силуэт, а совсем небольшой каблук позволяет носить обувь весь день. При этом минимум декора в пользу «дорогого» вида материала.

Новая женственность

Это высокие сапоги-трубы, ботильоны, туфли-перчатки и балетки версии 2.0.

Силуэт сапогов становится вытянутым, модели лишаются украшений. А широкое голенище подчеркивает стройность ног. Вариации каблука — от высокой шпильки до удобной танкетки. Сапоги-трубы позволяют составить любой образ: роскошный, романтичный, хулиганский. Их можно носить как с летящей короткой юбкой, так и с узкими джинсами или шортами.

Ботильоны стали выше и устойчивее, благодаря прямому каблуку. При этом нос стал квадратным или острым и вытянутым. Дизайн возвращается к минималистичности. Привычная грубая тракторная подошва уступает место более тонкой и аккуратной.

Туфли-перчатки. Это лодочки XXI века. Отличаются мягкой кожей, комфортом и эргономичностью моделей. Минимум швов, никакого декора. Материал туфель будто ложится по ступне, повторяя ее форму. Если раньше главной классикой считались лодочки, то теперь дизайнеры обуви делают ставку на туфли-перчатки.

Балетки — в прошлом детская обувь в новом сезоне серьезно повзрослела. Появились модели с острым и квадратным носами. Материал верха стал плотным — кожа или замша, иногда фактурным и комбинированным. Появились ремешки и шнурки. 

Теперь балетки претендуют на включение в элегантные и деловые образы и самую удобную офисную обувь. Балетки с высокой шнуровкой станут изюминкой романтического «прованского» стиля. А любителям экспериментов понравятся балетки-кроссовки.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Отношения #Стиль
Обсуждение (1)
Топ комментариев

AK47PROSecurity

На самом деле еще ниже. Ер может только недалекий поддерживать

mosquito__2010

признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо...

Wolf Hound

А цены на всё вокруг выросли раз в 5 больше за это время.

volmen

Настоящие нынешние Российские туристы. Дебил на дебиле, у семи оставшихся без палатки и связи не хватило...