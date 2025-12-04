Институт Pantone выбрал цвет 2026 года

Главным цветом 2026 года по версии Института цвета Pantone стал «величественный белый» Cloud Dancer, сообщается на сайте организации.

Оттенок Cloud Dancer описывается экспертами Pantone как «величественный белый, который служит символом успокаивающего влияния в обществе, вновь открывающем ценность спокойных размышлений».

Отмечается, что Cloud Dancer наполнен безмятежностью, способствует истинному расслаблению и сосредоточенности, «позволяя уму блуждать, а творчеству дышать, освобождая место для инноваций».

«Величественный белый» цвет Cloud Dancer Фото: © Pantone

«В мире, где цвет стал синонимом самовыражения, этот оттенок может адаптироваться, гармонировать и создавать контраст, привнося ощущение воздушной легкости во все сферы применения и окружения», — говорится в заключении Pantone.

Официальный идентификатор главного цвета 2026 года — PANTONE 11-4201. Cloud Dancer — это ключевой структурный цвет, лучше всего с ним сочетаются пастельные тона, приглушенные, мягкие натуральные оттенки.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Ежегодно он определяет главный цвет. В прошлом году им стал шоколадный Mocha Mousse.