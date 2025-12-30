НАВЕРХ
Лучшие и худшие цвета для встречи года Красной Огненной Лошади

Красное платье для встречи 2026 года Огненной Лошади
Фото: © Pinterest
Наступающим 2026 годом будет управлять Красная Огненная Лошадь — динамичная, энергичная и независимая. Для встречи нового года рекомендуют красный — цвет смелости и страсти. В каких еще цветах допустимо провести новогоднюю ночь, а каких нужно избегать, чтобы год был благополучным?

Реальный новый год по восточному календарю наступит 17 февраля 2026 года. Но в России уже в ночь с 31 декабря на 1 января будут встречать хозяйку и стараться ее задобрить.

«Поскольку это год Огня, то это золото — возможности блеска, который дает нам именно огонь, и все палитры огня, которые существуют. Лучше, конечно, не алый, а бордо. Если вы одеваетесь в алый цвет, то нужно золото», — посоветовала астролог Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Стилист Ольга Щербачева подтвердила, что красный и его вариации (алый, вишневый, бордовый, карминовый) и их оттенки будут смотреться с золотом ярко и празднично. По ее мнению, необычным, но свежим и смелым сочетанием станет сочетание красного с небесно-голубым, который уравновесит насыщенный цвет.

Стоит рассмотреть земляные оттенки: шоколадный, коричневый, песочный, карамельный, цвет кофе с молоком, охра. Эти цвета символизируют спокойствие и стабильность, они помогают сбавить огненную энергию стремительного и яркого символа.

Лошадь любит зеленый, символизирующий природу, рост и изменения. Поэтому, если есть желание что-то начать и стабильно продолжать, можно выбрать платье этих оттенков.

Каких цветов избегать

Черный в стихиях восточного календаря — цвет воды, а огонь с водой — антагонисты. Если выбрать этот цвет, то таким образом погаснут начинания года, предупредила Глоба.

Однако к черному можно добавить золото и блеск, это принесет мудрую составляющую огня, и Лошадь будет благосклонна.

Платья темно-синие, цвета морской волны, бирюзовый, васильковый не подойдут по той же причине: вода уничтожит огонь. Но голубой и его оттенки можно: он символизирует воздух, который помогает огню, а Лошади нравится небесный простор.

Белый цвет символизирует металл, который подавляет огонь, создает холод, дистанцию. В восточной культуре это цвет печали и траура, поэтому он не подходит для праздника.

