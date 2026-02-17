Наступил Китайский Новый год

Китайский Новый год, главный праздник Поднебесной и еще ряда стран, наступил 17 февраля. Символом 2026-го стала Красная Огненная лошадь — год под ее знаком должен быть динамичным, насыщенным событиями и переменами.

Китайский Новый год, или Чуньцзе также называют Праздником весны. Он всегда приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2026 году этим днем стало 17 февраля. Начался 4723 год по восточному календарю.

По легенде, в древности люди защищались от мифического чудовища Нянь с помощью красного цвета, громких звуков и огня. Отсюда пошли традиции: украшать дома красными фонарями и свитками, запускать фейерверки и петарды.

Отмечать приход весны в Китае будут две недели — до 3 марта, Праздника фонарей, который завершит новогодний цикл. Масштабные гуляния будут также в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, китайских кварталах по всему миру.

Самый распространенный подарок на Китайский Новый год — деньги в красных конвертах, причем сумма на удачу должна быть четной и без цифры четыре. Также уместны апельсины и гранаты, сувениры с символом года, сладости, печенье с пожеланиями.