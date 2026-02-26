Меркурий впервые в году начал движение «вспять» — стал ретроградным. Астрономическое явление продлится с 26 февраля по 20 марта. Что это такое, сколько раз в 2026 году Меркурий будет ретроградным и почему астрологи считают такие периоды неблагоприятными?

Фото: © ESA

Что происходит с Меркурием

Ретроградный Меркурий с научной точки зрения — оптическая иллюзия. Она возникает из-за того, что Земля и Меркурий вращаются вокруг Солнца с разными скоростями и по разным орбитам.

Меркурий совершает оборот вокруг Солнца за 88 земных суток. Земля проходит полный круг за 365 дней и движется по более широкой орбите. Из-за этого в некоторые периоды землянам кажется, что Меркурий замедляется, останавливается, а затем начинает обратное движение. На самом деле это моменты, когда одна планета «обгоняет» другую.

Такие периоды ретроградности Меркурия наблюдаются в среднем три-четыре раза в год, каждый из них длится около трех недель. Впервые ретроградное движение планет заметили еще древнегреческие астрономы.

В 2026 году будет три периода ретроградного Меркурия:



с 26 февраля по 20 марта (23 дня)

с 29 июня по 23 июля (25 дней)

с 24 октября по 13 ноября (21 день)

Кроме Меркурия, бывают явления ретроградного Юпитера, ретроградного Сатурна, ретроградного Марса и ретроградной Венеры.

Ретроградность в астрологии

Понятие «ретроградный Меркурий» ассоциируется в первую очередь с астрологией — такие периоды считаются неблагоприятными, так как планета ответственна за интеллект, информацию, коммуникацию, технологии и транспорт.

При движении Меркурия «вспять» все эти сферы склонны запутываться и подбрасывать сбои и ошибки. Люди становятся менее внимательными, совершают больше ошибок.

Поэтому астрологи советуют в даты ретроградности не подписывать важные документы, не решать финансовые вопросы, отложить крупные покупки, не менять работу. Или же действовать по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». При этом делать резервные копии документов, тщательно анализировать траты и стараться избегать конфликтов для сохранения отношений.

Однако, по мнению астрологов, есть и положительное влияние обратного движения планеты. В феврале-марте Меркурий в знаке Рыб. Это означает, что период хорош для творчества, медитаций, переосмыслений. Это благоприятное время для ремонта, завершения дел, отложенных ранее. Особенно сильна интуиция, поэтому стоит перенаправить силы туда, где нужно принимать не логические, а интуитивные решения.