Красочное сближение Луны и Венеры увидят россияне вечером 19 мая, угловое расстояние между небесными телами составит менее трех градусов.

Сближение Луны с планетами — это астрономическое явление, при котором для наблюдателя с Земли два космических объекта кажутся расположенными близко друг к другу на небе. При этом в реальности между ними сохраняется значительное расстояние.

Если сближение двух небесных тел в ночном небе особенно заметно, астрономы неофициально называют красивое явление «поцелуем» Венеры и Луны из-за романтической ассоциации их близости.

Венеру и тонкий серп Луны (в этот момент она будет освещена на 8%) в момент сближения можно будет увидеть невооруженным глазом после захода Солнца в западной части неба. Для наблюдения западный горизонт должен быть открыт от облаков.

Найти Венеру в ночном небе рядом с Луной довольно просто — она гораздо ярче большинства звезд. В бинокль или любительский телескоп она похожа на небольшой бледно-желтый диск. При удачных условиях можно даже различить фазы планеты.

SIBNET.RU В TELEGRAM