Россияне увидят мини-парад планет

Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, в этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта, сообщила обсерватория СибГУ имени Решетнева.

«После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом», — цитирует сообщение РИА Новости.

Начиная с 17 июня, к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, отметили астрономы. Также 12 июня жители страны смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна.

Для наблюдения за данными событиями рекомендуется выбирать места с минимальным световым загрязнением и открытым горизонтом. Также важно учитывать погодные условия — требуется ясное небо.

